Ισραήλ: Ο στρατός θα στείλει «κατά κύματα» εντός του τρέχοντος μήνα φύλλα κατάταξης σε 54.000 υπερορθόδοξους Εβραίους

Την αποστολή 54.000 φύλλων κατάταξης σε υπερορθόδοξους εβραίους, γνωστοποίησε ο ισραηλινός στρατός την Κυριακή (6/7). Σημειώνεται πως οι εν λόγω επί δεκαετίες εξαιρούνταν από την στρατιωτική θητεία, ένα θέμα που θέτει σε κίνδυνο το μέλλον του κυβερνητικού συνασπισμού του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

The Israeli military has announced it will begin sending draft notices to members of the ultra-Orthodox community this week as the law giving them exemptions from military service has expired.

🔴 LIVE updates: https://t.co/5NJnDQJvOo pic.twitter.com/p4I4fohcBx

— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 6, 2025