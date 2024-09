Ισραήλ: «Mετά τη δολοφονία του Ακίλ θα συνεχίσουμε μέχρι να επιτύχουμε τους πολεμικούς μας στόχους» λέει ο υπουργός Άμυνας

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι το Ισραήλ δεν θα σταματήσει τις ενέργειές του μετά τη δολοφονία του Ιμπραΐμ Ακίλ και ανώτερων διοικητών της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

«Η ακολουθία των ενεργειών μας στη νέα φάση θα συνεχιστεί μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος μας: η ασφαλής επιστροφή των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ στα σπίτια τους», τόνισε ο Γκάλαντ με ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στο Χ.

Our enemies have no place of refuge – not even the Dahieh in Beirut.

We will continue operating against Hezbollah until we achieve our mission: ensuring the safe return of Israel’s northern communities to their homes.

— יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) September 20, 2024