Λίβανος: Το Ισραήλ επιβεβαίωσε τον θάνατο του Ιμπραΐμ Ακίλ – «Σχεδόν 10 ανώτεροι διοικητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν μαζί του»

Ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι σκότωσε σε αεροπορική επιδρομή σήμερα στη Βηρυτό τον ανώτατο διοικητή της Χεζμπολάχ, Ιμπραχίμ Ακίλ, καθώς και άλλους διοικητές της δύναμης αλ-Ραντουάν, μιας επίλεκτης μονάδας του φιλοϊρανικού λιβανικού κινήματος.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι ο Ακίλ, ότι σκοτώθηκε μαζί με μέλη της επίλεκτης μονάδας του την ώρα που είχαν συνάντηση. Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 59 τραυματίστηκαν σε αυτή την ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Ο Ιμπραχίμ Ακίλ, γνωστός και με το όνομα Ταχσίν, ήταν καταζητούμενος από τις ΗΠΑ για το ρόλο του στις επιθέσεις κατά της αμερικανικής πρεσβείας στη Βηρυτό τον Απρίλιο του 1983, όπου σκοτώθηκαν 63 άνθρωποι, και τον ρόλο του σε επιθέσεις εναντίον Αμερικανών πεζοναυτών τον Οκτώβριο του 1983, όπου σκοτώθηκαν 241 στρατιώτες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ισραηλινού Στρατού «υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Πληροφοριών, μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας στόχευσαν την περιοχή της Βηρυτού και σκότωσαν τον Ιμπραήμ Ακίλ, επικεφαλής της ομάδας επιχειρήσεων της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, τον εκτελούντα χρέη διοικητή της Radwan και τον διοικητή του «Σχεδίου κατάκτησης της Γαλιλαίας», που μαζί με τον Ακίλ, αποτελούσαν την κορυφή της ιεραρχίας της ομάδας Radwan.

Σχεδόν δέκα ανώτεροι διοικητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν μαζί με τον Ιμπραχίμ Ακίλ, τον επικεφαλής της δύναμης αλ-Ραντουάν, της επίλεκτης μονάδας του φιλοϊρανικού λιβανικού κινήματος, στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έγινε σήμερα στη Βηρυτό, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

«Μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας εξαπέλυσαν ένα στοχευμένο πλήγμα (στη) Βηρυτό, εξοντώνοντας τον Ιμπραχίμ Ακίλ, επικεφαλής της μονάδας επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ, διοικητή της μονάδας Ραντουάν», δήλωσε ο εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι το θανατηφόρο αυτό πλήγμα είχε στόχο «να προστατεύσει τους πολίτες του Ισραήλ».

Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ δεν επιδιώκει περιφερειακή κλιμάκωση.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου σε προσωρινό απολογισμό του για τη σημερινή ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας, ανακοίνωσε πως οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 59 τραυματίστηκαν από αυτή την ισραηλινή επιδρομή.

Israeli F-35 planes fired several missiles at a building where high-ranking Palestinian and Hezbollah terrorists were meeting. Reportedly at least 15 were killed, amongst them Hezbollah’s number 2, Ibrahim Aqil.

They decided to meet as pagers were dangerous. Exactly as Israel… pic.twitter.com/x9nv2LJfIJ

— Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) September 20, 2024