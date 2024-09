Επέστρεψε στις νίκες ο Στέφανος Τσιτσιπάς – Κέρδισε τον Κοκκινάκη στο Βερολίνο στο Laver Cup – ΒΙΝΤΕΟ

Με το… δεξί μπήκε στους αγώνες του Laver Cup του Βερολίνου ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Λίγες εβδομάδες μετά από τον πρόωρο αποκλεισμό του από το US Open, πήρε μια άτυπη ρεβάνς από τον Θανάση Κοκκινάκη, αφού τον κέρδισε 6-1,6-4 και έτσι ισοφάρισε σε 1-1 για την Team Europe.

Νωρίτερα ο Φραν Σερούντολο κέρδισε τον Κάσπερ Ρουντ και είχε γράψει το 1-1 για την Team World. To Laver Cup είναι ένα διεθνές τουρνουά τένις στο οποίο συγκρούονται αθλητές από την Ευρώπη με αθλητές από τον υπόλοιπο κόσμο. Δημιουργήθηκε για να τιμηθεί ο θρύλος του τένις Ροντ Λέιβερ.

