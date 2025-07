Ισραήλ: «Κυνήγι μαγισσών» η δίκη Νετανιάχου για διαφθορά υποστηρίζει ο πρέσβης των ΗΠΑ

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, εξέφρασε την Τετάρτη (16/7) υποστήριξή του στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αφότου παρέστη στη δίκη του για διαφθορά, και δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δίκιο που έλεγε πως πρόκειται για ένα “κυνήγι μαγισσών”.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η οποία αναβλήθηκε αρκετές φορές από τότε που άρχισε, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι δεν διέπραξε καμιά παράνομη πράξη. Οι υποστηρικτές του θεωρούν ότι η διαδικασία είναι πολιτικά υποκινούμενη.

U.S. Ambassador to Israel, Mike Huckabee, appeared at the court in Tel Aviv this morning to show support for Netanyahu, who is facing trial over multiple corruption charges. pic.twitter.com/1sN0EmG98L

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε ηχηρά τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, καταγγέλλοντας τη δίκη τον περασμένο μήνα στην πλατφόρμα του Truth Social.

Καθώς παρέστη σήμερα στην ακροαματική διαδικασία, ο Χάκαμπι έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι άντλησε ένα «συμπέρασμα»: ο Ντόναλντ Τραμπ «έχει και πάλι δίκιο».

Στη δημοσίευσή του ο Χάκαμπι, αναδημοσίευσε τις δηλώσεις του Τραμπ, σύμφωνα με τον οποίο η δίκη είναι «ένα πολιτικό κυνήγι μαγισσών», που «μοιάζει πολύ με το κυνήγι μαγισσών που αναγκάστηκα να υποστώ».

💥Netanyahu successfully drafted United States Ambassador Mike Huckabee into his efforts to make a mockery of his trial & crush Israel’s judiciary, and it is truly a stain upon both nations. Today, Knesset Speaker Amir Ohana joined these two for a PR session at the courthouse. pic.twitter.com/URoWhkFOdC

— Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي (@NTarnopolsky) July 16, 2025