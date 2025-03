Ισραήλ: Κατηγορεί την Χαμάς για αδιαλλαξία αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία – «Δεν έχει μετακινηθεί ούτε εκατοστό»

Η ισραηλινή κυβέρνηση κατηγόρησε τη Χαμάς ότι «δεν έχει μετακινηθεί ούτε εκατοστό» από τις θέσεις της στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, τονίζοντας ότι το παλαιστινιακό ισλαμικό κίνημα συνεχίζει τον «ψυχολογικό πόλεμο».

Η Χαμάς ανακοίνωσε νωρίτερα την Παρασκευή (14/3) ότι έλαβε πρόταση από τους μεσολαβητές να επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία και πρόσθεσε ότι την αποδέχθηκε. Παράλληλα επεσήμανε ότι δέχθηκε να αφήσει ελεύθερο τον Αμερικανοϊσραηλινό όμηρο Ίνταν Αλεξάντερ και να παραδώσει τις σορούς άλλων τεσσάρων ομήρων που παραμένουν στη Γάζα.

«Ενώ το Ισραήλ αποδέχτηκε το πλαίσιο (που παρουσίασε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ) Γουίτκοφ, η Χαμάς παραμένει σταθερή στην άρνησή της και δεν έχει μετακινηθεί ούτε εκατοστό», τονίζει ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι συνεχίζει να καταφεύγει σε «χειραγώγηση και ψυχολογικό πόλεμο».

While Israel accepted the Witkoff framework, Hamas persists in its refusal and continues to wage psychological warfare against hostage families.

