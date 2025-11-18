Ισραήλ: Εξαιρετικά σημαντική η συνεργασία με την Ελλάδα σε ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, λέει ο υφυπουργός Εξωτερικών

Ως εξαιρετικά σημαντική χαρακτηρίζει την συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ σε ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, η υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Σάρεν Χάσκελ.

Απευθυνόμενη σε κοινό Ελλήνων εκπροσώπων του Τύπου, χθες στην Ιερουσαλήμ, τόνισε τη σημασία αυτής της συνεργασίας, την οποία θεωρεί ως ιδιαίτερα σημαντική υπό το φως των εξελίξεων στην Μέση Ανατολή όσο και ευρύτερα της Αν. Μεσογείου ενώ υπογράμμισε ότι το ακραίο Ισλάμ δεν περιορίζεται στην Μέση Ανατολή.

«Πιστεύω ότι η συνεργασία σε ζητήματα ασφάλειας είναι εξαιρετικά σημαντική έναντι αναπτυσσόμενων απειλών ανά την υδρόγειο. Το ακραίο Ισλάμ δεν περιορίζεται στην Μ. Ανατολή και δυστυχώς βλέπουμε διάφορες συνεργασίες, μεταξύ διαφόρων κρατών που μπορούν να αποτελέσουν απειλή», δήλωσε η υφυπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ.

Όπως σημείωσε, «η απειλή του ακραίου Ισλάμ προέρχεται κυρίως από δυο κινήματα. Από την Σιιτική πλευρά, το IRGC (σσ ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης) και από τους Σουνίτες, με κύριο εκπρόσωπο την Μουσουλμανική Αδελφότητα. Δείτε τις χώρες που τους φιλοξενούν και οι οποίες πιέζουν για την προώθηση των ιδεών τους», τόνισε σε μία έμμεση πλην ευθεία αναφορά σε κράτη της ευρύτερης περιοχής.

Όπως πρόσθεσε: «Πρόκειται για μία ιδεολογία Ισλαμικού ιμπεριαλισμού και διάδοσης του Ισλάμ ανά την υφήλιο. Δεν αφορούν απλά τη Μ. Ανατολή αλλά επεκτείνονται στην Αφρική, την Ασία, την Ευρώπη, τη Λατινική και τη Νότια Αμερική».

Αναφερόμενη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στις οποίες βρίσκεται το Ισραήλ από διετίας, μετά την αποτρόπαιη επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου αλλά και στην συμφωνία εκεχειρίας που προωθήθηκε στη βάση του σχεδίου Τραμπ, η κα. Χάσκελ διερωτήθηκε εάν είναι δυνατή η μετάβαση στο Β’ σκέλος αυτής της συμφωνίας, η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς.

«Είναι δυνατόν να φθάσουμε στο δεύτερο σκέλος; Υπάρχουν δυο επιλογές. Υπάρχει η διπλωματική οδός και η στρατιωτική οδός. Όποτε το Ισραήλ μπορούσε να ακολουθήσει την διπλωματική οδό, το Ισραήλ πάντα επέλεγε αυτήν. Θα επιλέξουμε πάντα την διπλωματία έναντι του πολέμου και των στρατιωτικών επιχειρήσεων».

Ωστόσο κατέστησε σαφές ότι εάν αυτή η οδός αποτύχει, το Ισραήλ: «θα πρέπει να πάει και να αφοπλίσει την Χαμάς». Όπως συμπλήρωσε: «εάν δεν το κάνουμε εμείς, ποιος θα το κάνει;».

Σύμφωνα με την κα. Χάσκελ, «ο (σσ Αμερικανός Πρόεδρος) Ντ. Τραμπ έθεσε το σχέδιο και το Ισραήλ το αποδέχθηκε».

«Η Χαμάς το έσπασε σε στάδια εκ των οποίων ούτε το πρώτο δεν έχει καν ολοκληρωθεί, καθώς κρατούν ακόμη (σσ τις σορούς) 4 ομήρους, και τους παίζουν ως πιόνι», σε μία προσπάθεια να καθυστερήσουν την ολοκλήρωση της συμφωνίας, σημείωσε η κα. Χάσκελ που κατηγόρησε την Χαμάς ότι έχει προχωρήσει επανειλημμένως σε παραβιάσεις αυτής της συμφωνίας.

Όπως τόνισε: «Δεν έχουμε ακόμη εξαντλήσει τις προσπάθειες. Πρέπει να τις εξαντλήσουμε πριν προχωρήσουμε σε άλλη δράση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ