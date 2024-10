Ισραήλ: Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν την επίτευξη συμφωνίας με την Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο (26/10) σε διάφορες πόλεις του Ισραήλ, ζητώντας την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ αποδοκίμασαν τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας τον ότι καθυστέρησε τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με τη Χαμάς και την απελευθέρωση των ομήρων που απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Zionist Protests in Tel Aviv Against Netanyahu

Zionist settlers are currently demonstrating in Tel Aviv against Netanyahu, demanding a prisoner exchange deal with the resistance. pic.twitter.com/RvLj4nX0aU

