Ισπανία: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη της δολοφονίας του 11χρονου την ώρα που έπαιζε ποδόσφαιρο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό του ατόμου που μαχαίρωσε θανάσιμα ένα 11χρονο αγόρι την Κυριακή (18/8) στο γήπεδο ποδοσφαίρου του αθλητικού κέντρου Μοθεχόν (Mocejón) στο Τολέδο της Ισπανίας. Ο δράστης μπήκε στις αθλητικές εγκαταστάσεις και επιτέθηκε ξαφνικά σε ομάδα αγοριών που έπαιζαν ποδόσφαιρο. Πολλοί από αυτούς κατάφεραν να διαφύγουν, όχι όμως και το θύμα, το οποίο χτυπήθηκε με αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο θάνατος του. Σύμφωνα με την οικογένεια, ο δράστης νωρίτερα είχε προσπαθήσει να επιτεθεί σε ομάδα μεγαλύτερων αγοριών.

Από χθες μεγάλη αστυνομική δύναμη αναζητά τον δράστη της φονικής επίθεσης ενώ αναλύονται οι κάμερες ασφαλείας στην περιοχή. Χθες Κυριακή πλήθος κατοίκων του χωριού Μοθεχόν συγκεντρώθηκε στην κεντρική πλατεία και μαζί πολλά παιδιά, φίλοι του θύματος, φορώντας τη φανέλα της ομάδας στην οποία αγωνιζόταν.

Spain, 10 year old boy kiIIed with a knife while playing football with friends in Toledo. pic.twitter.com/9ItkURutij

Ο εκπρόσωπος της οικογένειας, δήλωσε ότι δεν γνώριζε τον δράστη (ο οποίος φορούσε μάσκα την ώρα της επίθεσης).

Ο πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης της Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του ανηλίκου: «Θέλω να εκφράσω τη μέγιστη υποστήριξή μου και την εμπιστοσύνη μου στα σώματα ασφαλείας που αναζητούν τον δράστη της δολοφονίας που συνέβη χθες στο Mocejón, πάνω στον οποίο θα πέσει όλο το βάρος του νόμου. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια του Ματέο, με τους φίλους του και με ολόκληρο τον δήμο».

Νωρίτερα, κάτοικοι της πόλης συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία για να αποτίνουν φόρο τιμής στο αδικοχαμένο αγόρι κρατώντας ενός λεπτού σιγή.

Δείτε το σχετικό βίντεο

🇪🇸🙏 The Spanish town of Mocejón gathers to remember 11-year-old Mateo who was brutally murdered today while playing football with his friends.

He was stabbed 11 times — at least three times in the chest — by a masked man who fled the scene and remains at large.

No description… pic.twitter.com/REpfBcTnvU

— Remix News & Views (@RMXnews) August 18, 2024