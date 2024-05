Ισλανδία: Εντυπωσιακές εικόνες από την έκρηξη του ηφαιστείου – Εκτοξεύει λάβα και εκλύει καπνό για δεύτερη ημέρα

Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι αρχές στην Ισλανδία, μετά την νέα έκρηξη του ηφαιστείου στη χερσόνησο Ρέικιανες. Για δεύτερη ημέρα σήμερα, το ηφαίστειο εκτοξεύει λάβα και εκλύει καπνό, αλλά οι άνεμοι αναμένεται να απομακρύνουν τα δηλητηριώδη αέρια από το Ρέκιαβικ.

Η χθεσινή έκρηξη, η πέμπτη κατά σειρά από τον Δεκέμβριο, ήταν η ισχυρότερη στην περιοχή από τότε που ενεργοποιήθηκαν τα ηφαιστειακά συστήματα στην χερσόνησο Ρέικιανες πριν από τρία χρόνια, έχοντας παραμείνει αδρανή για οκτώ αιώνες, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισλανδίας.

Good morning! Gorgeous view of the eruption in Iceland this morning. The activity has reduced a lot since last yesterday and is now isolated to a few vents on the fissure.

Νέα εντολή εκκένωσης δόθηκε για την πόλη του Γκρίνταβικ, όπου λίγοι μόνο κάτοικοι επέστρεψαν, καθώς αρκετά σπίτια είχαν καταστραφεί από την λάβα νωρίτερα φέτος. Η πόλη βρίσκεται κοντά στις υπαίθριες θερμές πηγές της Γαλάζιας Λίμνης, βασικό τουριστικό αξιοθέατο της χώρας.

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα παρουσίασε ύφεση αργά χθες και παρέμεινε σταθερή κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωση. Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Another incredible view of the eruption in #Iceland. This is from Live in Iceland on YT. Link to livestream below 👇

Just look at it go 🤩🌋 pic.twitter.com/dAH17CrzJB

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 29, 2024