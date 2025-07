Ισχυρός σεισμός 7,2 Ρίχτερ στην Αλάσκα – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,3 βαθμών σημειώθηκε την Τετάρτη (17/7) στα ανοικτά των ακτών της Αλάσκας, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS)

Το επίκεντρο εντοπίζεται 87 χιλιόμετρα νότια του Σαντ Πόιντ και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 20 χιλιόμετρα.

Λόγω του μεγέθους του σεισμού, εκδόθηκε προειδοποίηση για ενδεχόμενο τσουνάμι.

BREAKING 🚨🚨#Earthquake / #Alaska

A Magnitude 7.2 earthquake struck approximately 54 miles south of the Aleutian Islands on the Alaskan Coast line.

Quake was 22 miles deep. pic.twitter.com/vdcZilHOk8

