Ισχυρή σεισμική δόνηση άνω των 7 Ρίχτερ στη χερσόνησο Καμτσάτκα της Ρωσίας – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμός μεγέθους 7,1 έπληξε την ανατολική ακτή στη χερσόνησο Καμτσάτκα το, Σάββατο (13/9), σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα σύμφωνα με το GFZ.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) εκτιμά τον σεισμό λίγο μεγαλύτερου μεγέθους σε 7,4 Ρίχτερ και το εστιακό βάθος σε 39,5 χιλιόμετρα.

Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού ανέφερε ότι ενδέχεται να σχηματιστούν «επικίνδυνα» κύματα κατά μήκος των ακτών σε απόσταση 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού.

02:00 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

