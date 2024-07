Ιρλανδία: Στην αγκαλιά της μητέρας της η αεροσυνοδός μετά τον “εφιάλτη” που έζησε στο Ντουμπάι – ΒΙΝΤΕΟ

Πάτησε… Δουβλίνο η Ιρλανδή αεροσυνοδός μετά την περιπέτεια που είχε στο Ντουμπάι.

Η Τόρι Τάουι, που ενώ κατήγγειλε τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία κατέληξε στη φυλακή με την κατηγορία της απόπειρας αυτοκτονίας και κατανάλωσης αλκοόλ, επέστρεψε νωρίτερα στην ιρλανδική πρωτεύουσα, για να βρεθεί στην ασφαλή αγκαλιά των δικών της.

“Είμαι ανακουφισμένη, δεν μπορώ να το πιστέψω”, δήλωσε εμφανώς συγκινημένη η Τάουι, που ευχαρίστησε θερμά την ιρλανδική κυβέρνηση για τις πιέσεις που άσκησε ώστε να μπορέσει να επιστρέψει, αφού μετά την κράτησή της οι αρχές στο Ντουμπάι της κατέσχεσαν το διαβατήριο και της απαγόρευσαν την έξοδο από την χώρα.

Δείτε το βίντεο:

Tori Towey at Dublin Airport with her mother Caroline and Aunt Ann. She has thanked all those who campaigned for her return. “I’m just so relieved. I just I can’t believe it,” she said adding that not everyone gets the support she received from their government @rtenews pic.twitter.com/S5LpZSpoOP

Η αεροσυνοδός “ανέβασε” φωτογραφίες από τα σημάδια που της άφησε ο Νοτιοαφρικανός σύζυγός της στον προσωπικό της λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με την ανάρτηση να είναι πραγματικά σοκαριστική.

Δείτε εδώ την σχετική ανάρτηση:

These shots of Tori Towey are horribly painful to look at, and to think the Dubai authorities ignored her pleas for help is unconcionable. I’ve made no secret of the fact that I grew up in an atmosphere of extreme violence, but images like this are a stark reminder to anyone who… pic.twitter.com/GwivC0dPRN

— Edward White (@Editorialz) July 10, 2024