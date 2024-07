Ντουμπάι: Η ιστορία της αεροσυνοδού που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού, προσπάθησε να αυτοκτονήσει και… βρέθηκε στη φυλακή

Ένα ακόμα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Ντουμπάι, αναδεικνύει την εφιαλτική κατάσταση που βιώνουν πολλές γυναίκες -σύζυγοι στα ΗΑΕ.

Η περίπτωση της Τόρι Τόιλ, ιρλανδής αεροσυνοδού, καταδεικνύει αυτό ακριβώς. Η συγκεκριμένη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει μετά από καταγγελία της για ξυλοδαρμό από τον σύζυγό της. Η γυναίκα φέρει μελανιές και σημάδια.

the people who love to hype up dubai are oddly quiet about this!! pic.twitter.com/MYsEMqdR1r

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η 28χρονη που εργάζεται για την Emirates Airlines στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είπε ότι δέχθηκε επίθεση στο σπίτι της. Ένας εκπρόσωπος της νομικής ομάδας Detained in Dubai ισχυρίστηκε ότι ο Νοτιοαφρικανός σύζυγος της Τόρι την καταδίωξε με ένα μαχαίρι και τη γρονθοκόπησε, πριν χτυπήσει το χέρι της στην πόρτα του μπάνιου προσπαθώντας να το σπάσει.

Το παράδοξο είναι ότι η καταγγέλλουσα βρέθηκε τελικά η ίδια στην φυλακή, καθώς συνελήφθη με την κατηγορία της απόπειρας αυτοκτονίας και της κατάχρησης αλκοόλ που διώκονται ποινικά στα ΗΑΕ. Μάλιστα, το διαβατήριο της κατασχέθηκε και στην αεροσυνοδό απαγορεύτηκε να εξέλθει της χώρας.

Στο πλευρό, πάντως, της Τόιλ βρέθηκαν όχι μόνο φεμινιστικές οργανώσεις, αλλά και η ίδια η ηγέτης του Σιν Φέιν, Μαίρη Λου ΜακΝτόναλντ, που άσκησε πίεση στον πρωθυπουργό της Ιρλανίδας στο κοινοβούλιο, ώστε να συμβάλει στην απελευθέρωσή της.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Bringing Tori Towey home safely is a priority for all TDs.

She is not a criminal, she is a victim of abuse and the charges against her must be dropped TODAY.

The UAE must take heed that this is not acceptable, women are not chattel and deserve rights and protection. pic.twitter.com/6f9DLR5m6x

— Sinn Féin (@sinnfeinireland) July 10, 2024