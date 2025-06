Ιράν: Ζωντανός ο στενός συνεργάτης του Αλί Χαμενεΐ – Είχε θεωρηθεί νεκρός μετά τις πρώτες επιθέσεις του Ισραήλ

Σύγχυση επικρατεί γύρω από την τύχη του Αλί Σαμχανί, στενού συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, καθώς σήμερα, Παρασκεύη, κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας διέψευσαν προηγούμενες πληροφορίες για τον θάνατό του σε ισραηλινό πλήγμα.

Η κρατική ειδησεογραφική υπηρεσία Fars καθώς και το ημιεπίσημο πρακτορείο Mehr, μετέδωσαν σήμερα δήλωση που αποδίδεται στον ίδιο τον Σαμχανί.

Admiral Ali Shamkhani, an advisor to Leader of the Islamic Revolution, has confirmed that he is recovering from injuries sustained in an Israeli aggression. https://t.co/EiGkFXy2hC

— Geo-Politico News✨ (@truestory24) June 20, 2025