Ιράν: Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν κατηγορεί το Ισραήλ ότι προσπάθησε να τον δολοφονήσει – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κατηγόρησε την Δευτέρα (7/7) το Ισραήλ ότι αποπειράθηκε να τον δολοφονήσει, ενώ διαβεβαίωσε πως η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να συνεχίσει να διαπραγματεύεται με την Ουάσιγκτον, παρά την ισραηλινή και αμερικανική εκστρατεία αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον περασμένο μήνα.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε νωρίς το πρωί της 13ης Ιουνίου επίθεση εύρους άνευ προηγουμένου εναντίον του Ιράν, πρώτη πράξη του πολέμου 12 ημερών. Η ισραηλινή κυβέρνηση επιχειρηματολόγησε πως σκοπός ήταν να εμποδίσει την Ισλαμική Δημοκρατία, ορκισμένο εχθρό του εβραϊκού κράτους, να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενδεχόμενο που εκλαμβάνει ως υπαρξιακή απειλή.

In a shocking revelation, Pezeshkian factually proves that the US promised to restrain Israel during peace talks, but Israel attacked anyway, destroying the negotiations. This is a betrayal of epic proportions. pic.twitter.com/teb3lLqq2C

— Furkan Gözükara (@GozukaraFurkan) July 7, 2025