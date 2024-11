Ιράν: Φήμες πως ο Αλί Χαμενεΐ έχει πέσει σε κώμα

Πληθαίνουν οι φήμες για την κατάσταση της υγείας του θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ την ώρα που η Μέση Ανατολή φλέγεται.

Ο Αλί Χαμενεΐ φέρεται να έχει πέσει σε κώμα τις τελευταίες ημέρες σύμφωνα με δημοσιεύματα και λογαριασμούς στα social media.



Μέχρι στιγμής, η πληροφορία δεν έχει σχολιαστεί από την πλευρά του Ιράν.

Ωστόσο, ο Jason Brodsky, Διευθυντής του UANI και μη μόνιμος ακαδημαϊκός στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής, απέρριψε τους ισχυρισμούς λέγοντας ότι είναι πολύ πιθανό να είναι ψευδείς. Πρόσθεσε ότι ο Αλί Χαμενεΐ εθεάθη τελευταία φορά στις 7 Νοεμβρίου.

Tweets about how #Iran‘s regime’s supreme leader is in a coma or has even died are all over my timeline. There is not one credible news outlet which has reported as such. So please be careful what you post. Khamenei was last seen in public on November 7.

— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) November 16, 2024