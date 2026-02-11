Ιράν: Δολοφονίες και βιασμούς τραυματισμένων διαδηλωτών στα νοσοκομεία καταγγέλλει αντικαθεστωτική οργάνωση

Άνθρωποι του καθεστώτος, στο Ιράν, εκτελούν με απάνθρωπη βία διαδηλωτές που αντιτίθενται στο καθεστώς — δολοφονώντας ακόμη και τραυματίες διαδηλωτές που βρίσκονται σε νοσοκομειακά κρεβάτια, σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν στην The Post.

Στο Ιράν κυκλοφορούν φρικιαστικές εικόνες από τις δυνάμεις ασφαλείας που εισβάλλουν σε νοσοκομεία για να αναζητήσουν τους τραυματίες των διαδηλώσεων του περασμένου μήνα, κατά τις οποίες χιλιάδες άλλοι σκοτώθηκαν στη βίαιη καταστολή. «Ήταν σε νοσοκομεία, με ορούς ή αναπνευστικούς σωλήνες», είπε μια πηγή για τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν.

«Και τότε, όταν κοιτάς από κοντά, συνειδητοποιείς ότι τους πυροβόλησαν στο κεφάλι. Εκτελέστηκαν — τους έδωσαν και χαριστική , μέσα στο νοσοκομείο», πρόσθεσε η πηγή.

Μια άλλη πηγή ανέφερε ότι οι εκτελέσεις γίνονται «κάθε μέρα», ενώ μια τρίτη πηγή ισχυρίστηκε ότι υπάρχει και σεξουαλική βία κατά των διαδηλωτών, η οποία μάλιστα είναι τόσο διαδεδομένη που «ορισμένες από τις κρατούμενες κοπέλες έχουν ζητήσει από τις οικογένειές τους να τους στείλουν αντισυλληπτικά χάπια».

Περισσότεροι από 207 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, σύμφωνα με την εκστρατεία «Όχι στις εκτελέσεις τις Τρίτες», εκστρατεία πίσω από την οποία βρίσκεται μια συμμαχία πολιτικών κρατουμένων που βρίσκονται σε 56 φυλακές σε όλη τη χώρα.

Ο Αλί Χεϊντάρι, ένας 20χρονος διαδηλωτής που συνελήφθη κατά τη διάρκεια της βίαιης καταστολής της 8ης Ιανουαρίου, ήταν ο τελευταίος διαδηλωτής που εκτελέστηκε από το κράτος, σύμφωνα με την μη κερδοσκοπική οργάνωση National Union for Democracy in Iran με έδρα την Ουάσινγκτον.

Εκτός από όσους σκοτώθηκαν από το καθεστώς, η ομάδα προειδοποίησε ότι εκατοντάδες κρατούμενοι διατρέχουν άμεσο κίνδυνο θανάτου, με πολλούς από αυτούς να κρατούνται χωρίς δίκαιη δίκη ή επίσημη ειδοποίηση προς τις οικογένειές τους.

Οι ηγέτες της εκστρατείας ισχυρίστηκαν επίσης ότι δικηγόροι και γιατροί που βοηθούν τους διαδηλωτές βρίσκονται επίσης σε κίνδυνο αντιποίνων από το καθεστώς.

«Σύμφωνα με την αυξανόμενη ατμόσφαιρα καταστολής και δημόσιου εκφοβισμού, το καθεστώς προχώρησε στη σύλληψη αριθμού δικηγόρων, γιατρών και ιατρικού προσωπικού, γεγονός που δείχνει τον αυξανόμενο τρόμο του για την θαρραλέα εξέγερση του λαού τον περασμένο Ιανουάριο», ανέφερε η ομάδα σε δήλωσή της.

Παρά την ισχυρισμό του Προέδρου Τραμπ ότι το Ιράν είχε αποφασίσει να σταματήσει τις εκτελέσεις διαδηλωτών τον περασμένο μήνα, έχουν εμφανιστεί αναφορές ότι οι δολοφονίες συνεχίζονται ως μέρος της προσπάθειας του καθεστώτος να καταστείλει τη διαφωνία.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι δολοφονίες, μαζί με την αποτυχία του Ιράν να συμφωνήσει σε μια νέα πυρηνική συμφωνία, θα μπορούσαν να προκαλέσουν άμεσες στρατιωτικές ενέργειες από τις ΗΠΑ, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι μια τέτοια κίνηση θα οδηγούσε σε ολοκληρωτικό πόλεμο.