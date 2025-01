Ιράν: Διαμαρτύρεται έντονα για ένα έργο κατασκευής φράγματος από το Αφγανιστάν

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν διαμαρτυρήθηκε σήμερα για ένα έργο που αφορά την κατασκευή φράγματος από το Αφγανιστάν στον ποταμό Χαριρούντ, με την αιτιολογία ότι μπορεί να μειώσει τη ροή του νερού και ότι μπορεί να συνιστά παραβίαση των διμερών συνθηκών.

Τα δικαιώματα όσον αφορά το νερό αποτελούν εδώ και καιρό σημείο τριβής στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες μοιράζονται σύνορα άνω των 900 χιλιομέτρων.

Ο Εσμαήλ Μπαγαΐ, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, εξέφρασε «την έντονη διαμαρτυρία και ανησυχία του απέναντι στον δυσανάλογο περιορισμό του νερού που εισέρχεται στο Ιράν», λόγω του έργου κατασκευής του φράγματος Πασντάν.

Iran’s foreign ministry said on Friday that an upstream dam being built by Afghanistan on the Harirud River restricts water flow and could be in violation of bilateral treaties – statement pic.twitter.com/5yHcr3aR0S

— The New Region (@thenewregion) January 3, 2025