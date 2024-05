Ιράν: Χιλιάδες αποχαιρετούν τον πρόεδρο Ραϊσί – Στην τελετή ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και ο ηγέτης της Χαμάς

Δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί συγκεντρώθηκαν από νωρίς σήμερα το πρωί στο κέντρο της Τεχεράνης για να αποτίσουν τελευταίο φόρο τιμής στον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραϊσί, ο οποίος σκοτώθηκε την Κυριακή σε δυστύχημα με ελικόπτερο, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Κρατώντας πορτρέτα του εκλιπόντα προέδρου και ιρανικές σημαίες, το πλήθος συγκεντρώθηκε γύρω από το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ηγήθηκε της προσευχής στην εξόδιο ακολουθία για τον Ραϊσί και τους επτά άλλους ανθρώπους – ανάμεσά τους ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν– που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα.

Η σημερινή ημέρα έχει κηρυχθεί αργία και οι κάτοικοι της Τεχεράνης έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα μηνύματα που τους καλούσαν «να παραστούν στην κηδεία του μάρτυρα».

Μετά την προσευχή θα πραγματοποιηθεί πομπή ως την πλατεία Ενγκελάμπ, στο κέντρο της ιρανικής πρωτεύουσας.

