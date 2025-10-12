Ηράκλειο: Φωτιά σε δύο νταλίκες στο λιμάνι – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ηράκλειο: Φωτιά σε δύο νταλίκες στο λιμάνι – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ
Πηγή: Facebook / Πυροσβέστες Νομού Ηρακλείου

Δύο νταλίκες τυλίχθηκαν στις φλόγες στο λιμάνι του Ηρακλείου, στην Κρήτη, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11:30 το βράδυ του Σαββάτου, όταν τα δύο φορτηγά που ήταν σταθμευμένα, έγιναν παρανάλωμα του πυρός.


Στο σημείο έσπευσαν 4 οχήματα με 10 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά χωρίς να απειληθούν άλλα κοντινά οχήματα.


Ευτυχώς, δεν υπήρξε τραυματισμός, ωστόσο η μία νταλίκα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ η δεύτερη υπέστη σοβαρές ζημιές.


Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής ερευνά το περιστατικό για να προσδιορίσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

