ΗΠΑ: Τρεις τραυματίες από πυρά στην Ουάσινγκτον

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, την Παρασκευή (22/04) από πυρά στην αμερικανική πρωτεύουσα, την Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε η αστυνομία, που ανέπτυξε μεγάλη δύναμη, απέκλεισε συνοικία και αξίωσε οι κάτοικοι να αποφεύγουν τον τομέα ή να βρουν καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονται.

«Υπάρχουν τουλάχιστον τρία θύματα, δύο άνδρες και μια ανήλικη», ανέφερε η αστυνομική διεύθυνση της πρωτεύουσας των ΗΠΑ μέσω Twitter.

Τα δύο από τα θύματα βρίσκονται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση στα νοσοκομεία όπου διακομίστηκαν και το τρίτο σε σταθερή κατάσταση, ανέφερε η αστυνομία, η οποία έστειλε στην περιοχή μεγάλο αριθμό ανδρών της εφοδιασμένων με τουφέκια εφόδου και αλεξίσφαιρες ασπίδες. Πανεπιστήμιο της περιοχής επίσης αποκλείστηκε.

Αναζητείται τουλάχιστον ένας ύποπτος.

Το βίαιο επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε συνήθως ήσυχη συνοικία στο βορειοδυτικό τμήμα της πρωτεύουσας. Αρκετοί κάτοικοι έσπευσαν να φύγουν από την περιοχή όπου ακούστηκαν πολλές εκπυρσοκροτήσεις, όπως πιστοποιούν αρκετά βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Active shooter in Washington DC: Suspect posted this video online of the event. #activeshooter #DC #Washington pic.twitter.com/Dt2DLOABIW

— Thieves Dared (@thievesdared) April 22, 2022