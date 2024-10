ΗΠΑ: Το πολιτικό πρόβλημα της Χάρις από τα «σκουπίδια» του Μπάιντεν – Ανάλυση του CNN έξι ημέρες πριν από τις κάλπες

Με μια ασαφή προσπάθεια να υπερασπιστεί τους Πορτορικανούς από τις επιθέσεις στη συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Κυριακής στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έκανε μια γκάφα, η οποία προσέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ ένα άνοιγμα για να στρέψει τα πρωτοσέλιδα μακριά από τα δικά του «καραγκιοζιλίκια», μόλις έξι ημέρες πριν από τις εκλογές, σχολιάζει σε ανάλυσή του για τις αμερικανικές εκλογές, το CNN.

Ο Μπάιντεν αναφέρθηκε στο Πουέρτο Ρίκο, το οποίο συκοφαντήθηκε ως “πλωτό νησί σκουπιδιών” από έναν κωμικό στην εκδήλωση του Τραμπ στο Madison Square Garden. Αλλά η αδέξια υπεράσπιση του αυτοδιοικούμενου αμερικανικού εδάφους – και των ταλαντευόμενων ψηφοφόρων της διασποράς του στην ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ – πυροδότησε μια νέα πολιτική θύελλα και απέσπασε την προσοχή από τη μεγάλη τελική ομιλία της Χάρις, με φόντο τον Λευκό Οίκο, το βράδυ της Τρίτης.

«Και μόλις τις προάλλες, ένας ομιλητής στη συγκέντρωσή του αποκάλεσε το Πουέρτο Ρίκο “πλωτό νησί σκουπιδιών”. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να σας πω κάτι… Οι Πορτορικανοί που γνωρίζω στην πολιτεία μου, το Ντέλαγουερ, είναι καλοί, αξιοπρεπείς, έντιμοι άνθρωπο», είπε ο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια εικονικών σχολίων σε ένα κάλεσμα του Voto Latino για να μαζέψει τους ψηφοφόρους που είχε σκοπό να βοηθήσει τη Χάρις.

«Τα μόνα σκουπίδια που βλέπω να επιπλέουν εκεί έξω είναι οι υποστηρικτές του Τραμπ», είπε ο Μπάιντεν, κάνοντας μια παύση πριν συνεχίσει. «Η δαιμονοποίησή του, η δαιμονοποίηση των Λατίνων είναι ασυνείδητη και αντιαμερικανική».

Ο Λευκός Οίκος προσπάθησε γρήγορα να καθαρίσει τα σχόλια του προέδρου, με τον εκπρόσωπο Άντριου Μπέιτς να λέει ότι αναφερόταν στην “ρητορική μίσους” στη συγκέντρωση στη Νέα Υόρκη, όχι στους υποστηρικτές του πρώην προέδρου. Είπε ότι ο Μπάιντεν είχε πει στην πραγματικότητα το εξής: «Τα μόνα σκουπίδια που βλέπω να αιωρούνται εκεί έξω είναι η – η – δαιμονοποίηση των Λατίνων από τους υποστηρικτές του είναι ασυνείδητη και αντιαμερικανική».

Και σε μια ακόμη ένδειξη ότι ο Λευκός Οίκος αναγνωρίζει τις πιθανές πολιτικές επιπτώσεις του επεισοδίου, ο ίδιος ο Μπάιντεν έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να το αντιμετωπίσει.

«Νωρίτερα σήμερα αναφέρθηκα στη ρητορική μίσους για το Πουέρτο Ρίκο που εκτόξευσε ο υποστηρικτής του Τραμπ στη συγκέντρωση του στο Madison Square Garden ως σκουπίδια -που είναι η μόνη λέξη που μπορώ να σκεφτώ για να την περιγράψω. Η δαιμονοποίηση των Λατίνων είναι ασυνείδητη. Αυτό ήθελα να πω. Τα σχόλια σε εκείνη τη συγκέντρωση δεν αντικατοπτρίζουν το ποιοι είμαστε ως έθνος», έγραψε ο Μπάιντεν στο Χ. Αλλά η ζημιά μπορεί να έχει ήδη γίνει.

Earlier today I referred to the hateful rhetoric about Puerto Rico spewed by Trump’s supporter at his Madison Square Garden rally as garbage—which is the only word I can think of to describe it. His demonization of Latinos is unconscionable. That’s all I meant to say. The…

— Joe Biden (@JoeBiden) October 30, 2024