ΗΠΑ: Το Ιράν είχε ενημερώσει το Κατάρ και τη διοίκηση Τραμπ για την πυραυλική επίθεση κατά της αμερικανικής βάσης Αλ Ουντέιντ

Το Ιράν συντόνισε τις επιχειρήσεις του στην αμερικανική αεροπορική βάση του Κατάρ με αξιωματούχους της χώρας αυτής και ενημέρωσε εκ των προτέρων ότι επίκειτο η πυραυλική επίθεση, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα θύματα, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, που επικαλείται τρεις Ιρανούς αξιωματούχους.

Οι αρχές του Κατάρ ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν θύματα από τις επιθέσεις αυτές.

Λίγο νωρίτερα, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν διαβεβαίωσε ότι η επιχείρηση αυτή δεν αποτελεί απειλή για «τη φίλη και αδελφή» γειτονική χώρα του Κατάρ.

Επισήμανε επίσης ότι η αμερικανική βάση βρίσκεται μακριά από αστικές υποδομές και κατοικημένες περιοχές.

Το Ανώτατο Συμβούλιο στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι το Ιράν χρησιμοποίησε «τον ίδιο αριθμό βομβών» με εκείνον που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ όταν επιτέθηκαν στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Δημοσιογράφος του αμερικανικού ιστότοπου Axios, δήλωσε πως το Ιράν ενημέρωσε τις ΗΠΑ, μέσω δύο διπλωματικών διαύλων, αρκετές ώρες πριν από τις επιθέσεις που εξαπέλυσε στο Κατάρ, σύμφωνα με μια υψηλόβαθμη περιφερειακή πηγή.

