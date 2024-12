ΗΠΑ: Το ανατριχιαστικό μανιφέστο της 15χρονης πίσω από την επίθεση – Τα πρόσωπα που φέρονται ότι την επηρέασαν

Η κοινότητα του Μάντισον, στην πολιτεία του Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε ένα μικρό χριστιανικό ιδιωτικό σχολείο, την Δευτέρα το πρωί. Μια 15χρονη μαθήτρια πυροβόλησε και σκότωσε έναν συμμαθητή της και έναν δάσκαλο, ενώ τραυμάτισε σοβαρά ακόμα 6 άτομα.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 11 το πρωί στο Abundant Life Christian School. Σύμφωνα με τις Aρχές, η επίθεση περιορίστηκε σε μια αίθουσα διδασκαλίας, η οποία χρησιμοποιούνταν ως χώρος μελέτης.

Ο αρχηγός της αστυνομίας, Σον Μπάρνες ταυτοποίησε την 15χρονη ως Νάταλι Ραπνόου, η οποία, όπως διευκρίνισε, χρησιμοποιούσε το όνομα «Σαμάνθα».

Η Ραπνόου χρησιμοποίησε ένα πιστόλι και φαίνεται ότι πέθανε από αυτοτραυματισμό. Εκτός από τον μαθητή και τον δάσκαλο που έχασαν τη ζωή τους, έξι ακόμα άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων δύο είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Οι Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα ονόματα των θυμάτων.

"At 1057 am, a 2nd grade student called 911 to report a shooting had occurred at school, now let that soak in for a moment"

Οι αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες του Associated Press, πιστεύουν ότι η Ραπνόου χρησιμοποίησε ένα πιστόλι διαμετρήματος 9mm.

Στη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου, ο Μπάρνες ανέφερε ότι η έρευνα προσπαθεί να κατανοήσει τα κίνητρα πίσω από την επίθεση. Οι γονείς της δράστιδας ανακρίνονται και συνεργάζονται πλήρως με τις Aρχές, σημείωσε.

«Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι φτάνει πια», δήλωσε ο Μπάρνες. «Πρέπει να ενωθούμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε τους μαθητές μας και να αποτρέψουμε τέτοιες καταστάσεις στο μέλλον», πρόσθεσε.

Η σχολική κοινότητα του Abundant Life Christian School, που εξυπηρετεί περίπου 250 οικογένειες, βρισκόταν σε κατάσταση πανικού όταν οι γονείς άρχισαν να αναζητούν τα παιδιά τους, τα οποία είχαν εκκενωθεί από το σχολείο και είχαν μεταφερθεί ασφαλείς σε άλλο σημείο.

Εκπρόσωπος του προέδρου Μπάιντεν ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον είχε επικοινωνήσει με τις τοπικές αρχές του Μάντισον και θα παράσχει «υποστήριξη όπως απαιτείται». Ο ίδιος ο Μπάιντεν χαρακτήρισε την επίθεση «σοκαριστική και εξωφρενική».

Αγρυπνία έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη το βράδυ, στην οποία αναμένεται να παραστούν ο δήμαρχος της πόλης και εκπρόσωποι του υπουργείου Παιδείας. Ωστόσο, η αστυνομία ζήτησε από την κοινότητα να μην πραγματοποιηθούν άλλες αγρυπνίες στο σχολείο, το οποίο παραμένει ενεργό σκηνικό εγκλήματος και παρακολουθείται.

Σύμφωνα με μια πηγή της αστυνομίας που επικαλείται το CNN, η Ραπνόου φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα και να είχε εκφράσει κάποιες ανησυχίες της σε γραπτά κείμενα, τα οποία οι Αρχές τώρα εξετάζουν.

Ένα μανιφέστο, το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι συνδέεται με τη δράστιδα, δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μπάρνες ανέφερε ότι οι Αρχές δεν έχουν μπορέσει να επιβεβαιώσουν την αυθεντικότητα του μανιφέστου, προσθέτοντας ότι «είμαστε σίγουροι ότι έχει αναρτηθεί και ότι το άτομο που το ανάρτησε, φέρεται να έχει σχέση με το θύμα».

Natalie Rupnow's alleged manifesto included content related to mass shooters on her Tumblr account, and she had reportedly received a pistol as a birthday gift, raising concerns about access to firearms among minors. Her disdain for men, particularly black men, and her hatred for…



Οι Αρχές έχουν μοιραστεί τις πληροφορίες με το FBI.

Αναφορικά με το μανιφέστο, που φέρει τον τίτλο «War Against Humanity» (Πόλεμος κατά της ανθρωπότητας) και κυκλοφόρησε κυρίως μέσω του χρήστη του X και δημοσιογράφου @Slatzism, η Ραπνόου φέρεται να περιγράφει μια τοξική και κακοποιητική σχέση με τους γονείς της, αναφέροντας ότι δεν την αγαπούσαν και ότι ένιωθε σαν το «λάθος παιδί» στην οικογένειά της, ενώ τους χαρακτηρίζει «αποβράσματα».

I have made contact with the alleged boyfriend of the Wisconsin shooter.

He has very graciously provided me the full manifesto, which I verified by having him screen record himself opening it from a direct link the shooter sent to him via WhatsApp.

I told him I would do my…

— pagliacci the hated 🌝 (@Slatzism) December 16, 2024