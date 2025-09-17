ΗΠΑ: Τιμητικές αναφορές στο αμερικανικό Κογκρέσο για τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Enikos Newsroom

διεθνή

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

Η παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες βρήκε θερμή ανταπόκριση στο αμερικανικό Κογκρέσο, καθώς περισσότεροι από είκοσι βουλευτές κατέθεσαν δηλώσεις στα επίσημα πρακτικά, αναδεικνύοντας τη σημασία της πνευματικής του ηγεσίας και την προσήλωσή του στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ειρήνη.

Την πρωτοβουλία για αυτήν την κίνηση είχε ο Δημοκρατικός βουλευτής Νταν Γκόλντμαν από τη Νέα Υόρκη, η οποία είναι μια πολιτεία που αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνοαμερικανική διασπορά. Όπως επισήμανε, η επίσκεψη του Πατριάρχη δεν αφορά μόνο τους Ορθοδόξους χριστιανούς αλλά και όσους αναζητούν ηθική καθοδήγηση σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας.

Σύμβολο του διαθρησκειακού διαλόγου

Στα σχόλιά του, ο Γκόλντμαν θύμισε και τη βράβευση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου με το Templeton Prize, ένα βραβείο που έχει απονεμηθεί σε προσωπικότητες παγκόσμιας ακτινοβολίας όπως η Μητέρα Τερέζα και ο Δαλάι Λάμα. Υπογράμμισε ότι ο Πατριάρχης έχει αναδειχθεί σε σύμβολο του διαθρησκειακού διαλόγου, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ειρήνης, ιδιαίτερα σε σχέση με την κρίση στην Ουκρανία.

Αντίστοιχη έμφαση έδωσε και ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Γκας Μπιλιράκης, ο οποίος μίλησε για μια «κληρονομιά πίστης, ειρήνης και αντοχής» που αποτυπώνεται στο πρόσωπο του Πατριάρχη. Υπενθύμισε ότι οι χριστιανικές κοινότητες στην Τουρκία έχουν συρρικνωθεί δραματικά και κάλεσε το Κογκρέσο να εντείνει τις πιέσεις προς την ‘Αγκυρα για την αναγνώριση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Από την πλευρά της, η Δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους ανέδειξε το οικολογικό όραμα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, το οποίο του χάρισε τον χαρακτηρισμό «Πράσινος Πατριάρχης» στις ΗΠΑ. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, είπε, ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας είχε τονίσει ότι η καταστροφή της φύσης συνιστά αμαρτία, διακηρύσσοντας ότι ο κόσμος αποτελεί θείο δώρο και όχι ιδιοκτησία προς εκμετάλλευση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η απλή άσκηση στο σπίτι που βοηθά τα εγκεφαλικά κύτταρα να αναγεννηθούν – Την προτείνει νευροεπιστήμονας

«Οι γιατροί μου είπαν ότι είχα ίλιγγο γιατί περπατούσα σαν μεθυσμένη – Τελικά ήταν καρκίνος στον εγκέφαλο» – Τι συνέβη στην...

Συνεχίζεται το ράλι στις τιμές των ενοικίων: Παραδείγματα για το κόστος σε 4 περιοχές, τι εκτιμά η αγορά – Θα δώσει λύση η ...

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Τι περιλαμβάνει το «σχέδιο 10 ημερών» που τίθεται σήμερα σε ισχύ από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης...

Ο επόμενος κορυφαίος επεξεργαστής Android θα είναι ο «Snapdragon 8 Elite Gen 5» – Τι γνωρίζουμε

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
08:14 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Γάζα: Τα ισραηλινά άρματα προελαύνουν, οι βομβαρδισμοί ισοπεδώνουν γειτονιές – Οι Παλαιστίνιοι εκτοπίζονται κατά χιλιάδες και σκάβουν με τα χέρια τους στα ερείπια

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε τη σχεδιασμένη χερσαία στρατιωτική επιχείρηση για την πλήρη κατά...
01:30 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Βρετανία: Πάτησε… Λονδίνο ο Ντόναλντ Τραμπ – «Το να βρίσκομαι εδώ μου ζεσταίνει την καρδιά»

Το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ (Air Force One) προσγειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (16/9) στο αε...
00:45 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ουκρανία: Ο ΔΟΑΕ ανέφερε βομβαρδισμούς κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια

O Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι κλιμάκιό του στο πυρην...
23:11 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Γιατί δεν υποστηρίζουν την εισβολή στην Πόλη της Γάζας όλοι οι Ισραηλινοί: Οι διαφωνίες και οι ανησυχίες – Ανάλυση των New York Times

Παρά το ότι μερικοί πολίτες στο Ισραήλ χαιρέτισαν την εισβολή των IDF στην Πόλη της Γάζας, την...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος