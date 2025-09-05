ΗΠΑ: Τέλος στο σχέδιο Μπάιντεν για αποζημιώσεις επιβατών λόγω καθυστέρησης πτήσης

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι αποσύρει ένα σχέδιο της εποχής Μπάιντεν, το οποίο προέβλεπε την υποχρέωση των αεροπορικών εταιρειών να αποζημιώνουν τους επιβάτες με μετρητά, διαμονή και γεύματα σε περιπτώσεις ακυρώσεων ή αλλαγών πτήσεων που προκαλούνται από την ίδια την εταιρεία.

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα εναρμόνιζε την πολιτική των ΗΠΑ με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα δικαιώματα των επιβατών. Είχε προταθεί τον Δεκέμβριο, τις τελευταίες εβδομάδες της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν, αφήνοντας την τύχη του στα χέρια του Ρεπουμπλικάνου διαδόχου του.

Σε έγγραφο που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, το Υπουργείο Μεταφορών δήλωσε ότι η απόφαση για την ακύρωση του σχεδίου είναι «σύμφωνη με τις προτεραιότητες του Υπουργείου και της κυβέρνησης».

Τι προέβλεπε το σχέδιο Μπάιντεν

Το προτεινόμενο μέτρο θα υποχρέωνε τις αεροπορικές να προσφέρουν αποζημιώσεις που ξεκινούσαν από τα $200 για ακυρώσεις ή μεγάλες καθυστερήσεις λόγω μηχανικών βλαβών ή βλαβών στα συστήματα της εταιρείας. Για καθυστερήσεις που ξεπερνούσαν τις 9 ώρες, η αποζημίωση θα μπορούσε να φτάσει έως και τα $775.

Το σχέδιο περιλάμβανε επίσης:

Δωρεάν επανέκδοση εισιτηρίων για την επόμενη διαθέσιμη πτήση, ακόμα και με ανταγωνιστική εταιρεία.

για την επόμενη διαθέσιμη πτήση, ακόμα και με ανταγωνιστική εταιρεία. Παροχή γευμάτων και διαμονής, σε περιπτώσεις όπου οι επιβάτες εγκλωβίζονταν εκτός έδρας λόγω ευθύνης της εταιρείας.

Παρότι πολλές μεγάλες αεροπορικές εταιρείες ήδη υπόσχονται τέτοιες παροχές, οι δεσμεύσεις τους δεν έχουν νομική ισχύ και τις περισσότερες φορές απαιτείται επιμονή από την πλευρά των επιβατών για να εφαρμοστούν.

Ο εμπορικός φορέας της αεροπορικής βιομηχανίας Airlines for America, που είχε εκφράσει έντονες αντιρρήσεις στο σχέδιο, δήλωσε ότι θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών των εισιτηρίων για τους καταναλωτές.

«Μας ενθαρρύνει το γεγονός ότι το Υπουργείο Μεταφορών εξετάζει την κατάργηση περιττών και επιβαρυντικών κανονισμών που υπερβαίνουν την αρμοδιότητά του και δεν επιλύουν ζητήματα ουσιαστικής σημασίας για τους πελάτες μας», ανέφερε ο φορέας σε δήλωσή του την Πέμπτη.