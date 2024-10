ΗΠΑ: Συνελήφθη Αφγανός που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση ανήμερα των προεδρικών εκλογών

Ένας άνδρας αφγανικής καταγωγής συνελήφθη στην Οκλαχόμα ως ύποπτος για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης την ημέρα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης την Τρίτη.

Ο 27χρονος Νασίρ Αχμάντ Ταουχέντι είχε μετακομίσει στην Οκλαχόμα το 2021, αφού έλαβε ειδική μεταναστευτική βίζα. Το κατηγορητήριο τον συνδέει με τρομοκρατικό σχέδιο για λογαριασμό της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Οι ειδικές μεταναστευτικές βίζες εκδίδονται σε περιορισμένο αριθμό (περίπου 50 ετησίως) σε άτομα που έχουν συνεργαστεί με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ή έχουν εργαστεί ως διερμηνείς στο Ιράκ ή το Αφγανιστάν. Δεν έχει διευκρινιστεί αν ο Ταουχέντι είχε τέτοιες αρμοδιότητες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Ταουχέντι αναζητούσε στο διαδίκτυο πληροφορίες για την πρόσβαση σε κάμερες ασφαλείας στην Ουάσινγκτον και ποιες πολιτείες επιτρέπουν την απόκτηση όπλων χωρίς άδεια. Ειδικότερα, φέρεται να είχε δείξει ενδιαφέρον για τις κάμερες γύρω από τον Λευκό Οίκο και το Μνημείο της Ουάσινγκτον.

Not fishy at all…

An Afghan citizen living in Oklahoma was arrested for planning a terrorist attack on behalf of ISIS on U.S. Election Day.

Spoiler Alert: a mobile device that visited the man’s home many, many times, also visited Senator Lankford’s office on 3 occasions.… pic.twitter.com/iZslEv4A3C

