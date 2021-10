ΗΠΑ: Συναγερμός για ύποπτο όχημα έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο – BINTEO

Ελεγχόμενη έκρηξη σε ύποπτο όχημα πραγματοποίησε η αστυνομία του Καπιτωλίου των ΗΠΑ το απόγευμα της Τρίτης.

Αρχικά η αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι ερευνά ένα ύποπτο όχημα μπροστά από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

«Ερευνούμε ένα ύποπτο όχημα μπροστά στο Ανώτατο Δικαστήριο, στη Φερστ Στριτ, ΒΑ», ανέφερε μέσω του Twitter η αστυνομία. Προέτρεψε επίσης τους πολίτες να μην πλησιάζουν την περιοχή.

«Θα παράσχουμε περισσότερες πληροφορίες μόλις είμαστε σε θέση να το κάνουμε», πρόσθεσε.

NOW: We are investigating a suspicious vehicle in front of the Supreme Court along First Street, NE. Please stay away from the area. We will provide more information as soon as we can. pic.twitter.com/j129pfKIMG

Λίγη ώρα αργότερα ακούστηκε μία έκρηξη από την περιοχή με την αστυνομία να ενημερώνει ότι πραγματοποίησε ελεγχόμενη έκρηξη στο ύποπτο όχημα. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη από την αστυνομία του Καπιτωλίου.

latest Capitol Police alert: “The USCP is preparing to disrupt a Suspicious Vehicle in front of the U.S. Supreme Court Building.

A loud bang may be heard in the area. There is no cause for alarm, and no action needs to be taken by Congressional Staff.”

— Emily Cochrane (@ESCochrane) October 5, 2021