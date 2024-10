ΗΠΑ: Σχεδόν 25 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει – Προεκλογικός «πυρετός» με εκστρατείες στις αμφίρροπες πολιτείες

Σχεδόν 25 εκατομμύρια ψηφοφόροι έχουν ήδη ψηφίσει στις ΗΠΑ, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω επιστολής ψήφου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Election Lab του Πανεπιστημίου της Φλόριντα.

Σε πολλές πολιτείες, ανάμεσά τους οι αμφίρροπες πολιτείες της Βόρειας Καρολίνας και της Τζόρτζια, η πρόωρη ψηφοφορία για τις εκλογές ξεκίνησε ήδη την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο αριθμός των Αμερικανών που έχουν ήδη ψηφίσει «στην Τζόρτζια έχει φτάσει αριθμό ρεκόρ», δήλωσε από την πλευρά του ο Τραμπ στη διάρκεια εκδήλωσης με θρησκευτικό θέμα στη Ζέμπουλον της Τζόρτζια.

«Οι ψήφοι σε κάθε πολιτεία, ειλικρινά, έχουν φτάσει σε αριθμό ρεκόρ. Τα πάμε πολύ καλά και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να φτιάξουμε τη χώρα μας», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ προσπαθεί τις τελευταίες ημέρες να κερδίσει τις ψήφους των χριστιανών ευαγγελικών.

Μετά το Ζέμπουλον, ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος μίλησε σε εκδήλωση στο Ντάλαθ της Τζόρτζια, στην οποία παρέστη και ο πρώην παρουσιαστής του Fox News, Τάκερ Κάρλσον, και ο ανεξάρτητος πρώην υποψήφιος για την προεδρία, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι.

Η Πενσιλβάνια και η Τζόρτζια είναι μεταξύ των επτά αμφίρροπων πολιτειών που θα κρίνουν το αποτέλεσμα των εκλογών και οι δύο υποψήφιοι αναμένεται να περάσουν το υπόλοιπο της προεκλογικής τους εκστρατείας εκεί.

Η Κάμαλα Χάρις, υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ, δήλωσε σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια χθες Τετάρτη ότι η κυβέρνησή της θα είναι διαφορετική από αυτή του Τζο Μπάιντεν, την ώρα που ο αντίπαλός της Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιούσε προεκλογική εκστρατεία στη Τζόρτζια.

Η απόπειρα της Χάρις να πάρει αποστάσεις από τον Μπάιντεν γίνεται την ώρα που πολλές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αποτελεί βαρίδι για την υποψηφιότητά της και ότι οι ψηφοφόροι επιθυμούν η χώρα να ακολουθήσει άλλη κατεύθυνση.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ απέφυγε να απαντήσει συγκεκριμένα στις ερωτήσεις για το πώς και, κυρίως, σε ποιο βαθμό θα πάρει αποστάσεις από τις πολιτικές του Μπάιντεν σε περίπτωση του εκλεγεί.

«Η κυβέρνησή μου δεν θα είναι συνέχεια της κυβέρνησης Μπάιντεν», δήλωσε η Χάρις στη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης που διοργάνωσε το CNN στην οποία απάντησε σε ερωτήσεις του κοινού.

«Σε αυτό τον ρόλο φέρνω τις δικές μου ιδέες και τις δικές μου εμπειρίες. Εκπροσωπώ μια νέα γενιά ηγεσίας σε πολλά ζητήματα και πιστεύω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε όντως νέες προσεγγίσεις», τόνισε.

Η εμφάνιση της Χάρις στο Τσέστερ Τάουνσιπ ήταν μια προσπάθεια να πείσει τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους να τη στηρίξουν, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις τη δείχνουν να δίνει μάχη στήθος με στήθος με τον Τραμπ.

Απαντώντας σε πολλές ερωτήσεις από το κοινό, η Χάρις δεσμεύθηκε να αντιμετωπίσει τις υψηλές τιμές των τροφίμων, δήλωσε ότι έχει έρθει η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και χαρακτήρισε τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του «φασίστα» και «κίνδυνο για την ευημερία και την ασφάλεια της Αμερικής».

#Kamala Harris Labels Trump a ‘Fascist’ in Public Plea

[Briefing]

In a three-minute address, VP #KamalaHarris directly compares Trump to #Hitler, branding him a “fascist.”

She warns America of his autocratic tendencies as the 2024 election looms. #2024Election #SplinterBrief pic.twitter.com/z8Sseg3w5v

— THE SPLINTER BRIEF (@SplinterBrief) October 23, 2024