ΗΠΑ: Ο Ομπάμα έγινε… Έμινεμ και ράπαρε το «Lose Yourself» – Δείτε βίντεο

Στη σκηνή σε προεκλογική συγκέντρωση για την Κάμαλα Χάρις εμφανίστηκε ο Έμινεμ, ενώ λίγα λεπτά μετά εμφανίστηκε και ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα.

Ο Έμινεμ ανέβηκε στη σκηνή και αφού υπογράμμισε τη σημασία και την κρισιμότητα των εκλογών για τη Δημοκρατία, παρουσίασε τον Μπάρακ Ομπάμα.

Ο Ομπάμα εμφανίστηκε ενώ έπαιζε το «Lose Yourself». Αφού χαιρέτησε τον Έμινεμ, στάθηκε στο βήμα υπό τις επευφημίες του κοινού.

«Πρέπει να πω ότι έχω κάνει πολλές συγκεντρώσεις. Οπότε, συνήθως δεν έχω άγχος, αλλά ένιωθα κάπως έτσι μετά τον Έμινεμ», είπε ο Ομπάμα και άρχισε να ραπάρει.

««My palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. Vomit on his sweater already, mom’s spaghetti», ράπαρε ο Ομπάμα, προκαλώντας ντελίριο στο κοινό.