ΗΠΑ: Μεθυσμένος οδηγός παραλίγο να χτυπήσει την Κάμαλα Χάρις – Μπήκε ανάποδα στον αυτοκινητόδρομο

Ένα περίεργο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Μιλγουόκι, όταν ένας οδηγός, που φέρεται να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, παραλίγο να χτυπήσει την αυτοκινητοπομπή της Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις.

Ο 55χρονος άνδρας, κάτοικος της περιοχής, μπήκε ανάποδα στον αυτοκινητόδρομο I-794 και πέρασε δίπλα από την πομπή της Χάρις σε πολύ μικρή απόσταση, σύμφωνα με το κανάλι WISN 12.

New reporting tonight from @NickBohrWISN: The Secret Service is looking into how a suspected drunk driver, driving the wrong way on the interstate, came this close to VP Kamala Harris’ motorcade in Milwaukee last night after her event in Waukesha County pic.twitter.com/VEclfwEQVR

— Matt Smith (@mattsmith_news) October 22, 2024