ΗΠΑ: Σάλος με βίντεο του υπουργού Μεταφορών που χορεύει… γυμνός σε ριάλιτι – Οι σκανδαλώδεις σκηνές από το παρελθόν του Σον Ντάφι

Ο Σον Ντάφι, ο νέος υπουργός Μεταφορών του Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, αλλά και των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την επανεμφάνιση ενός παλαιού βίντεο από την εποχή της συμμετοχής του στο ριάλιτι «The Real World: Boston».

Στο βίντεο, ο Ντάφι εμφανίζεται να εκτελεί μια… ριψοκίνδυνη χορογραφία, φορώντας μόνο τα εσώρουχα, τις κάλτσες και τα γυαλιά του.

On a reality TV show, Duffy took a Black co-star’s clothing, headphones, and jewelry when he was out of the dorm and then pretended to act and talk like him on camera. pic.twitter.com/Mk3LMP5JJX

Η επίμαχη σκηνή του 1997, δείχνει τον τότε 26χρονο Ντάφι να χορεύει και να καταλήγει γυμνός, κρύβοντας τα επίμαχα σημεία του σώματός του με μια πετσέτα, ενώ η φωνή του αφηγητή-παίκτη του ριάλιτι ειρωνεύεται λέγοντας: «Ένα ακόμη ζουμερό μυστικό για το The Real World είναι ότι ο Σον δεν είναι ξυλοκόπος, είναι χορευτής Chippendale».

Αργότερα, η σκηνή δείχνει την συμπαίκτρια του Montana McGlynn να του γλύφει τη θηλή. Η σκηνή ολοκληρώνεται με την υπόσχεση για «περισσότερη ανωριμότητα».

Η παρουσία του Ντάφι σε αυτό το αμήχανο βίντεο από το παρελθόν του, έρχεται σε αντίθεση με την τρέχουσα πολιτική του καριέρα, καθώς έχει αναλάβει το υπουργείο Μεταφορών με σκοπό να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του κοινού, ιδιαίτερα έπειτα από τη σύγκρουση ενός αεροπλάνου της American Airlines με ένα ελικόπτερο Black Hawk του Αμερικανικού στρατού, στην Ουάσινγκτον, που συνέβη την ημέρα μετά την ορκωμοσία του.

Η σύγκρουση, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 67 ανθρώπων, έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση γύρω από τις προτεραιότητες του Ντάφι στο υπουργείο. Ο ίδιος, στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την τραγωδία, επανέλαβε τις ανησυχίες του προέδρου Τραμπ σχετικά με την εστίαση της κυβέρνησης Μπάιντεν στις πολιτικές της ποικιλομορφίας και ενσωμάτωσης (DEI), επισημαίνοντας ότι αυτές οι προτεραιότητες, όπως η αλλαγή όρων όπως «cockpit» σε «flight deck», λέξεις που αναφέρονται στο πιλοτήριο, δεν συνδέονται με την ασφάλεια.

Sean Duffy just TORCHED Jake Tapper after he tried to trap him with a trick question.

Tapper: “Is there any specific evidence that backs up President Trump’s claims that DEI or FAA hiring practices are responsible in any way for this tragedy?”

Duffy: “I do know that in the last… pic.twitter.com/DfMugEkF9Q

