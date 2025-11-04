ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ εμποδίζει την προσπάθεια Delta και Aeromexico να καθυστερήσουν τη διάλυση της κοινοπραξίας

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ζήτησε από εφετείο να απορρίψει την προσπάθεια των Delta Air Lines και Aeromexico να μπλοκάρουν την εντολή που τις υποχρεώνει να τερματίσουν τη συνεργασία τους. Η εν λόγω κοινή επιχείρηση επέτρεπε στις δύο αεροπορικές εταιρείες να συντονίζουν τα προγράμματα πτήσεων, τις τιμές και τη χωρητικότητα για τις γραμμές ΗΠΑ–Μεξικό.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ, η απόφαση θεωρείται νόμιμη και βάσιμη, καθώς κρίθηκε ότι δεν πρέπει να συνεχιστεί η νομιμοποιημένη συνεργασία δύο εταιρειών που, αν και πρώην ανταγωνίστριες, ελέγχουν πλέον σχεδόν το 60% των πτήσεων από και προς το τέταρτο μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή την Πόλη του Μεξικού.

Πηγή: Reuters