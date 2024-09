ΗΠΑ: Ο κυκλώνας Φρανσίν φθάνει πάνω από τη Λουιζιάνα με ριπές ανέμων 155 χλμ./ώρα

Ο κυκλώνας Φρανσίν, κατηγορίας 2 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον, έφθασε χθες Τετάρτη (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας) πάνω από τη γη στη Λουιζιάνα, στον αμερικανικό Νότο, με ριπαίους ανέμους σχεδόν 155 χιλιομέτρων την ώρα, ανακοίνωσε το αμερικανικό κέντρο κυκλώνων και τυφώνων (NHC).

Category 2 Francine is making landfall, several feet of surge here in Cocodrie, LA and punishing winds. #lawx #HurricaneFrancine pic.twitter.com/fne615evOS

— Max Olson (@MesoMax919) September 11, 2024