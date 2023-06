ΗΠΑ: Μαχητικά αεροσκάφη κατεδίωξαν το Cessna που συνετρίβη στη Βιρτζίνια

Μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να καταδιώξουν ένα Cessna που παραβίασε τον εναέριο χώρο της αμερικανικής πρωτεύουσας, το οποίο στη συνέχεια συνετρίβη σε ορεινή περιοχή της νοτιοδυτικής Βιρτζίνια, ανέφεραν Aμερικανοί αξιωματούχοι.

Το Cessna Citation είναι μικρό αεροσκάφος που μπορεί να μεταφέρει 7-12 επιβάτες, σύμφωνα με τον ιστότοπο της κατασκευάστριας εταιρίας.

Κάτοικοι της Ουάσινγκτον, της Βιρτζίνια και του Μέριλαντ αναστατώθηκαν από «υπερηχητικούς κρότους» που προκάλεσαν τα μαχητικά αεροσκάφη καθώς, σπεύδοντας να αναχαιτίσουν το Cessna, έσπασαν το φράγμα του ήχου.

🚨🇺🇸 BREAKİNG NEWS

A Cessna Citation plane crashed on the southwestern Virginia side (near Washington DC ). As the crashed plane did not respond to the calls, the warplanes took off and flew to sonic speed, which was the source of the popping-like sound.#Biden #US #Trump pic.twitter.com/1OcA8eDCRj

— Eren 𝕮🇹🇷 (@Eren50855570) June 4, 2023