ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον κατηγορεί την Alibaba ότι «στηρίζει» τις επιχειρήσεις του κινεζικού στρατού εναντίον στόχων στις ΗΠΑ

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

white house λευκός οίκος
Φωτογραφία: Unsplash

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί την Alibaba, τη μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου στον κόσμο, ότι παρέχει τεχνολογική υποστήριξη στις «επιχειρήσεις» του κινεζικού στρατού εναντίον στόχων στις ΗΠΑ, γράφει η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη ένα υπόμνημα του Λευκού Οίκου για θέματα εθνικής ασφάλειας.

Το υπόμνημα περιλαμβάνει αποχαρακτηρισμένες «άκρως απόρρητες» πληροφορίες για το πώς ο κινεζικός όμιλος εφοδιάζει τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό με δυνατότητες που ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι απειλούν την ασφάλεια των ΗΠΑ.

Η εταιρεία και η πρεσβεία της Κίνας στην Ουάσινγκτον δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως στα αιτήματα για κάποιο σχόλιο.

 

21:36 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Βρετανία: Φυλάκιση 13 μηνών σε 49χρονο που έκλεψε έργο του Banksy από γκαλερί

Ένας 49χρονος καταδικάστηκε σήμερα σε φυλάκιση 13 μηνών επειδή έκλεψε ένα έργο του καλλιτέχνη ...
21:15 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ο εισαγγελέας Πιτ Σκανδαλάκης ανέλαβε την υπόθεση εναντίον του Τραμπ και άλλων 14 προσώπων για απόπειρα ανατροπής εκλογικού αποτελέσματος

Ένας νέος εισαγγελέας, στις ΗΠΑ,  διορίστηκε την Παρασκευή στην Πολιτεία της Τζόρτζια για να α...
19:56 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Reuters: Η Ελλάδα σε συνομιλίες με το Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχχιλέα» και συστήματα πυροβολικού PULS

Η Ελλάδα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για την αγορά σύγχρονων πυραυλικών συστημά...
19:20 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Βασιλιάς Κάρολος: Η φωτογραφία από το Μπάκιγχαμ για τα γενέθλιά του και η περιοδεία στην Ουαλία

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ γιόρτασε την Παρασκευή τα 77α γενέθλια του Βασιλιά Καρόλου Γ΄ με τη δη...
