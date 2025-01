ΗΠΑ: Η Γερουσία επιβεβαιώνει οριακά τον διορισμό Χέγκσεθ στο αξίωμα του υπουργού Άμυνας

Η αμερικανική Γερουσία επιβεβαίωσε την Παρασκευή (24/1), μόλις και μετά βίας, τον διορισμό του πρώην παρουσιαστή του Fox News, Πιτ Χέγκσεθ, στο αξίωμα του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, παρά την εναντίωση των Δημοκρατικών και τριών Ρεπουμπλικάνων.

🇺🇸 THE EXACT MOMENT VP JD VANCE CASTS HIS FIRST TIE-BREAKING VOTE TO CONFIRM PETE HEGSETH AS DEFENSE SECRETARY

Ο διορισμός στην ηγεσία του αμερικανικού Πενταγώνου του πρώην ταγματάρχη του στρατού, 44 ετών, που υπηρέτησε στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν και στον Κόλπο Γκουαντάναμο, ήταν ανάμεσα στους πλέον αμφιλεγόμενους κι αμφισβητήθηκε έντονα από τους Δημοκρατικούς, ιδίως εξαιτίας καταγγελίας για σεξουαλική επίθεση που ανάγεται στο 2017, της έλλειψης εμπειρίας του και των υποψιών για κατάχρηση αλκοόλ. Χρειάστηκε να ψηφίσει ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς —πράγμα σπάνιο— για να εγκριθεί ο διορισμός.

Pete Hegseth confirmed by Senate as new US secretary of defense with 51 -50 votes Vice President JD Vance casts the decisive vote. #PeteHegseth #JDVance pic.twitter.com/5905NatXwg

