ΗΠΑ: Απότομη αύξηση της παιδικής θνησιμότητας έπειτα από την κατάργηση του δικαιώματος στην άμβλωση

Η παιδική θνησιμότητα αυξήθηκε απότομα στις ΗΠΑ, ιδίως εξαιτίας συγγενών ανωμαλιών, τους μήνες που ακολούθησαν την κατάργηση από το Ανώτατο Δικαστήριο της εγγύησης σε ομοσπονδιακό επίπεδο του δικαιώματος στην άμβλωση, σύμφωνα με νέα μελέτη που είδε το φως της δημοσιότητας τη Δευτέρα (21/10), ενώ δεν απομένουν παρά δυο εβδομάδες ως τις προεδρικές εκλογές στη χώρα.

Βάζοντας τέλος στο δικαίωμα αυτό, που αναγνωριζόταν επί μισό αιώνα στις γυναίκες, τον Ιούνιο του 2022, το Ανώτατο Δικαστήριο, με καθαρή συντηρητική πλειοψηφία έπειτα από τους διορισμούς τριών δικαστών από τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (2017-2021), έδωσε στις πολιτείες τη δικαιοδοσία να νομοθετήσουν για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Τουλάχιστον είκοσι από αυτές επέβαλαν έκτοτε αυστηρούς περιορισμούς ή απαγόρευσαν εντελώς τις επεμβάσεις τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης.

Το ζήτημα απασχολεί, σε αξιοσημείωτο βαθμό, τη φετινή προεκλογική εκστρατεία. Την 5η Νοεμβρίου, οι Αμερικανοί και οι Αμερικανίδες καλούνται να αποφανθούν επίσης για την εγγύηση του δικαιώματος στην άμβλωση σε όχι λιγότερες από δέκα πολιτείες.

Η νέα μελέτη, που εκπονήθηκε από τη Μαρία Γκάλο και την Παρβάτι Σιγκ του πανεπιστημίου του Οχάιο κι αναρτήθηκε στην ψηφιακή έκδοση της επιστημονικής επιθεώρησης JAMA Pediatrics, αναλύει στοιχεία βάσης δεδομένων για τις συνέπειες των περιορισμών στην άμβλωση. Τα ευρήματα συνάδουν με άλλες δύο μελέτες που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα φέτος, αποκλειστικά για την πολιτεία Τέξας, όπου πλέον η άμβλωση είναι απόλυτα απαγορευμένη, ακόμη και σε περιπτώσεις που η εγκυμοσύνη είναι συνέπεια αιμομιξίας ή βιασμού.

