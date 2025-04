ΗΠΑ: Αναμενόμενη η πτώση της Γουόλ Στριτ λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή (4/4) πως ήταν αναμενόμενη η σημαντική πτώση στη Γουόλ Στριτ, στον απόηχο των δασμών που ανακοίνωσε χθες Τετάρτη.

Υπεραμύνθηκε όμως της απόφασής του, υποστηρίζοντας πως ήταν αναγκαίο μέτρο για να θεραπεύσει την «άρρωστη» αμερικανική οικονομία.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ανοικτός σε διαπραγματεύσεις για τους δασμούς, σε περίπτωση που άλλες χώρες προσφέρουν κάτι «εκπληκτικό».

While you’re timeline is being assaulted with fear-mongering posts about Wall Street, a #stockmarketcrash, or that #TheBanksAreOutOfMoney because of President Trump’s tariffs, here’s a reminder that the markets always fluctuate, but over time have steadily risen.

This is the… pic.twitter.com/tPyRUkhTcK

— Texas🔥Heat (@Lone_Star_Heat) April 3, 2025