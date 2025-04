Ουάσινγκτον: Άντρας επιτέθηκε και τραυμάτισε επτά άτομα με μαχαίρι – Ο δράστης συνελήφθη

Άντρας με μαχαίρι επιτέθηκε και τραυμάτισε εφτά άτομα στην Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον εφτά άνθρωποι τραυματίστηκαν βαριά όταν ένας άντρας, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, επιτέθηκε με μαχαίρι σε κεντρικό σημείο της Ουάσινγκτον. Όλοι οι τραυματίες είναι ενήλικες.

Mass stabbing earlier today in Washington DC and, as the narrator here says, locals “beat the shit out of the guy” 🤌🏽

Initial reports are that at least 7 people were stabbed in the rampage…#CityLife #knife #WashingtonDC #decay #KnifeCrime #enrichment #culture #urban… pic.twitter.com/pknt0z868m

— Mrgunsngear (@Mrgunsngear) April 3, 2025