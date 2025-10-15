ΗΠΑ: Αναγκαστική προσγείωση για το αεροπλάνο που μετέφερε τον Χέγκσεθ – Ράγισε το τζάμι του πιλοτηρίου

Enikos Newsroom

διεθνή

ΗΠΑ: Αναγκαστική προσγείωση για το αεροπλάνο που μετέφερε τον Χέγκσεθ – Ράγισε το τζάμι του πιλοτηρίου

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης (15/10), καθώς το αεροσκάφος που μετέφερε τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ έκανε αναγκαστική προσγείωση στο βρετανικό στρατιωτικό αεροδρόμιο του Μίντενχαλ, καθώς επέστρεφε από τη σύνοδο των υπουργών Εθνικής Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ θα «επιβάλουν κόστος» στη Ρωσία εάν ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν τερματιστεί – Εμμένει στους Tomahawk η Ουκρανία

Το αεροπλάνο που μετέφερε Χέγκσεθ προσγειώθηκε εκτάκτως στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω μιας ρωγμής στο παρμπρίζ του, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

«Το αεροπλάνο προσγειώθηκε ακολουθώντας τις καθιερωμένες διαδικασίες και όλοι οι επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Χέγκσεθ, είναι ασφαλείς» ανέφερε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Ο Χέγκσεθ επέστρεφε στην Ουάσινγκτον από τις Βρυξέλλες.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που στρατιωτικό αεροσκάφος, στο οποίο επιβαίνουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, αντιμετωπίζει μηχανικά προβλήματα. Νωρίτερα φέτος, το αεροσκάφος που μετέφερε τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον λόγω μηχανολογικού προβλήματος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να συμφιλιωθείτε με τον σύντροφό σας μετά από έναν καυγά

Ο ΕΟΦ προχώρησε στην απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης συμπληρώματος διατροφής

Στουρνάρας: Πρέπει να επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις για να πάρουμε και τα 36 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης

Τεράστια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω εταιρειών ρούχων: Πάνω από 2 εκατ. ευρώ η ζημιά

Google: Έρχονται νέα εργαλεία για την ανάκτηση του λογαριασμού σας – Θα μπορούν να σας βοηθήσουν οι φίλοι σας

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
23:04 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Τι αποκαλύπτει για τη Μόσχα η Σύνοδος Ειρήνης στην Αίγυπτο – Η διπλωματική εξασθένιση του Πούτιν στην Μέση Ανατολή

Όταν ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε για πρώτη φορά ότι θα φιλοξενούσε μια «Σύνοδο Ρωσίας–Αραβικ...
22:44 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Τραμπ στο CNN: Tο Ισραήλ μπορεί να ξαναρχίσει τις μάχες στη Γάζα αν η Χαμάς δεν τηρήσει τη συμφωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να επιτρέψει στι...
22:41 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Ο Ερυθρός Σταυρός είναι καθ’ οδόν για να παραλάβει σορούς ομήρων

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη (15/10) ότι ο Ερυθρός Σταυρός είναι καθ’ οδόν για ...
22:39 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Politico: «Η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη για πόλεμο με τη Ρωσία μέχρι το 2030» – Τι αναφέρει το προσχέδιο του Οδικού Χάρτη για την Αμυντική Ετοιμότητα

Οι χώρες της ΕΕ έχουν πέντε χρόνια για να προετοιμαστούν για πόλεμο, σύμφωνα με ένα στρατιωτικ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης