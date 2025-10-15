Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για κατάθεση Κουρμέντζα: Σιωπή, αντιφάσεις και αλληλομαχαιρώματα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

«Η κατάθεση της Διευθύντριας Εσωτερικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Σταυρούλας Κουρμέντζα, στην Εξεταστική Επιτροπή, αφήνει ακόμη πιο βαριά σκιά πάνω από το σκάνδαλο των παράνομων πληρωμών και της κακοδιαχείρισης στον Οργανισμό κατά την περίοδο διακυβέρνησης της ΝΔ» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η αυτοαναγορευθείσα ως «βαρύ πυροβολικό» των ελέγχων με σιωπές, υπεκφυγές και αντιφάσεις, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας σε κρίσιμα ερωτήματα για τις ευθύνες των “γαλάζιων” διοικήσεων και της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Πώς άλλωστε να απαντήσει, όταν από τις συνομιλίες με το “αφεντικούλι” της, τον άνθρωπο που την τοποθέτησε Διευθύντρια Εσωτερικών Ελέγχων, πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Μπαμπασίδη, προκύπτει μια συνεχής επικοινωνία μεγάλης οικειότητας και όχι “μια ελάχιστα φιλική σχέση”, όπως η ίδια τη χαρακτήρισε. Η ομολογία της δε, ότι πληρώθηκαν ΑΦΜ χωρίς ολοκληρωμένους ελέγχους, συνιστά ευθεία παραδοχή θεσμικής εκτροπής και ύπαρξης σκανδάλου» αναφέρουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «είναι επίσης εξόχως αποκαλυπτική η αναφορά της στον κ. Ζαλίδη, ο οποίος, σύμφωνα με τη μάρτυρα, δεν έδωσε τα στοιχεία που ζητήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν επίσης ότι «Η κα Κουρμέντζα, μοιάζει να βρίσκεται σε «εντεταλμένη υπηρεσία» να αποδομήσει την αξιοπιστία των καταγγελιών της Τυχεροπούλου και κατ’ επέκταση την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτή η απόπειρα αποπροσανατολισμού αποκαλύπτει τη μεθοδευμένη προσπάθεια συγκάλυψης των πραγματικών υπευθύνων. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν μπορεί να συνεχίζει να σιωπά για όσα αποκαλύπτονται καθημερινά σε απευθείας μετάδοση. Η αλήθεια για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να αποκαλυφθεί — και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν» καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

20:57 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Κυβερνητικά στελέχη για Καραμανλή: «Παραπάνω από επίκαιρες οι επισημάνσεις του πρώην πρωθυπουργού»

Ως παραπάνω από επίκαιρες χαρακτηρίζουν στελέχη της κυβέρνησης τις επισημάνσεις που έκανε το α...
20:24 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Διευθύντρια Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Εξεταστική: «Η κ. Τυχεροπούλου πλήρωσε το 80% των δεσμευμένων ΑΦΜ μεταξύ αυτών και του “φραπέ”»

Ένταση στη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκάλεσε η κατάθεσ...
20:16 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Συνάντηση Τσιάρα με βουλευτές της ΝΔ: Στο «μενού» ευλογιά, ΟΠΕΚΕΠΕ και πληρωμές

Σε κλίμα αγωνίας αλλά και κατανόησης για την προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη στο υπουργείο...
19:52 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Θερμή χειραψία Καραμανλή-Σαμαρά στην εκδήλωση για την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη – Ποιοι έδωσαν το «παρών» – ΦΩΤΟ

Έντονο πολιτικό «άρωμα» έχει η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης προς τιμ...
