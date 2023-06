ΗΠΑ: Αυτοκίνητο παραβιάζει κόκκινο φανάρι και σκοτώνει 5 γυναίκες – Προσοχή σκληρές εικόνες

Σοκαριστικές εικόνες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας με αιματηρό τροχαίο στην Μινεάπολις των ΗΠΑ που στοίχισε την ζωή σε πέντε γυναίκες.

Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει ένα αυτοκίνητο SUV να παραβιάζει τον ερυθρό σηματοδότη και να επιταχύνει. Στην συνέχεια εμβολίζει το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα πέντε κορίτσια ηλικίας 17, 19 και 20 ετών.

Τα κορίτσια επέστρεφαν σπίτι τους μετά από μία βόλτα σε εμπορικό κέντρο, όπου έκαναν χένα για τον γάμο μίας φίλης τους το επόμενο Σάββατο. Και οι πέντε άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο. Ο 27χρονος οδηγός είχε παραβιάσει το όριο ταχύτητας πριν πέσει πάνω στο αυτοκίνητο των πέντε κοριτσιών. Προσπάθησε να διαφύγει από το σημείο του τροχαίου και λίγο αργότερα συνελήφθη. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και του έγινε έλεγχος για κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών.

WARNING: Disturbing video shows moment of impact from reckless driver speeding & running a red light before killing five people and fleeing the scene. Sources have identified the driver as Derrick John Thompson, the son of former DFL state Rep. John Thompson. pic.twitter.com/JVvNDwuaOV

— Liz Collin (@lizcollin) June 18, 2023