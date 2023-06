ΗΠΑ: Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες από ανεμοστρόβιλο στο Μισισίπι – Βιβλικές καταστροφές

Βιβλικές καταστροφές προκάλεσε στο Μισισίπι τυφώνας που έπληξε την περιοχή Λούιν, όπου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν, στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της αμερικανικής πολιτείας.

Ο ανεμοστρόβιλος έπληξε την κοινότητα Λούιν, περίπου 110 χιλιόμετρα ανατολικά του Τζάκσον. Οι εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα αποτυπώνουν την έκταση της καταστροφής σε αυτήν τη μικρή κοινότητα.

Εκπρόσωπος του ιατρικού κέντρου στο οποίο έχουν διακομιστεί οι τραυματίες από το Λούιν, διευκρίνισε ότι οι περισσότεροι είτε έχουν πάρει ήδη εξιτήριο είτε νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Περίπου 400.000 καταναλωτές στον αμερικανικό νότο είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το πρωί της Δευτέρας, συμπεριλαμβανομένων 45.000 στην πολιτεία Μισισίπι, σύμφωνα με στοιχεία του εξειδικευμένου ιστότοπου Poweroutage.us. ενώ στην περιοχή σήμερα επικρατούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Το πρόσφατο κύμα καύσωνα συνέβαλε στη δημιουργία επικίνδυνων ανεμοστρόβιλων στο νότιο τμήμα των ΗΠΑ. Την Πέμπτη, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ανεμοστρόβιλους που έπληξαν το Τέξας και τη Φλόριντα.

#BREAKING #USA #Mississippi Louin, Mississippi: Video shows significant tornado damage from tornado overnight. Several residents suffered injuries and needed rescue by volunteers and emergency services. pic.twitter.com/Cwm6o0TJ3t

Louin, Mississippi faces the aftermath of a destructive tornado that tore through the area on June 18. pic.twitter.com/DSqo8FA9cN

