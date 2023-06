ΗΠΑ: Ράπερ κατέρρευσε σε συναυλία και πέθανε – ΒΙΝΤΕΟ

Σοκ προκαλεί στις ΗΠΑ η είδηση του θανάτου του ράπερ Big Pokey, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 48 ετών, ενώ κατέρρευσε πάνω στην σκηνή.

Ο Big Pokey, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Μίλτον Πάουελ όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταρρέει πάνω στη σκηνή σε σόου που είχε στο Τέξας, το Σάββατο (17/6).

Μάλιστα στα πλάνα δείχνει να δυσκολεύεται να αναπνεύσει, λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν από την κατάρρευσή του. Άμεσα δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και σύμφωνα με την “Daily Mail”, μια γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο έτυχε να είναι νοσοκόμα και έσπευσε δίπλα του.

Ο ράπερ μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, καθώς η οικογένεια του ράπερ αναμένει τα αποτελέσματα της νεκροψίας.

Sudden Death – Rapper Big Pokey died suddenly during live performance

45-year-old dropped dead on the spot

The “Sittin’ Sidewayz” singer, whose real name was Milton Powell, was performing during a Juneteenth-theme show at the Pour09 Barhttps://t.co/ZC7Dwc7n5m pic.twitter.com/QG0yDIDWln

