Ινδία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί σε διαδηλώσεις μουσουλμάνων στη Δυτική Βεγγάλη

Εξαγριωμένοι διαδηλωτές, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την υιοθέτηση νόμου που υποστηρίζουν ότι εισάγει διακρίσεις σε βάρος των μουσουλμάνων, πυρπόλησαν σήμερα οχήματα της αστυνομίας στην Κολκάτα (Καλκούτα) στην ανατολική Ινδία, έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο ταραχών που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους.

Οι ταραχές ξεκίνησαν από τη συνοικία Μουρσινταμπάντ, όπου μουσουλμάνοι διαδηλωτές πυρπόλησαν εμπορικά καταστήματα, επιτέθηκαν σε σπίτι ινδουιστών και μαχαίρωσαν δύο ανθρώπους, σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση του κρατιδίου της Δυτικής Βεγγάλης.

Indian authorities have deployed troops to crack down on deadly protests in West Bengal state over a controversial bill that critics say would dilute the rights of Muslims to manage religious endowments worth more than $14bn https://t.co/9gCfOHuQnL pic.twitter.com/43NMbH8sZ5

