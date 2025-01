Ινδία: Πτώμα δημοσιογράφου ανακαλύφθηκε θαμμένο σε μια σηπτική δεξαμενή λυμάτων – Τρεις συλλήψεις

O Εποπτικός Οργανισμός των ΜΜΕ της Ινδίας ζήτησε τη διενέργεια μιας ενδελεχούς έρευνας μετά την ανακάλυψη του πτώματος ενός δημοσιογράφου θαμμένου μέσα σε μια σηπτική δεξαμενή λυμάτων, που είχε καλυφθεί με τσιμέντο.

Ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Μουκές Τσαντρακάρ, ηλικίας 28 ετών, είχε κάνει σειρά ρεπορτάζ σχετικά με τη διαφθορά και τη μαοϊκή εξέγερση, που συγκλονίζει εδώ και μισό αιώνα την πολιτεία Τσατίσγκαρ, στην κεντρική Ινδία.

Επιπλέον, ήταν υπεύθυνος για ένα δημοφιλές κανάλι στο YouTube, το «Bastar Junction».

Το ινδικό Συμβούλιο ΜΜΕ, το οποίο εξέφρασε την «ανησυχία» του για τη φερόμενη δολοφονία του Τσαντρακάρ, ζήτησε χθες το βράδυ σε ένα δελτίο Τύπου μια λεπτομερή έκθεση σχετικά με την υπόθεση.

Η σορός του δημοσιογράφου βρέθηκε την 3η Ιανουαρίου στην πολιτεία Τσατίσγκαρ, όταν οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν το σήμα του κινητού τηλεφώνου του, αφότου η οικογένειά του ειδοποίησε την αστυνομία για την εξαφάνισή του.

Raipur, Chhattisgarh: CM Vishnu Deo Sai says, “A journalist named Mukesh Chandrakar’s dead body was found, and this is a criminal matter. The government is taking strict action regarding it. Our SIT has conducted investigations, and we’ve seen some discrepancies in the evidence.… pic.twitter.com/mMood20xnd

— IANS (@ians_india) January 5, 2025