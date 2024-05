Ινδία: Ημιφορτηγό έπεσε σε χαράδρα – Τουλάχιστον 17 νεκροί

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν από την πτώση ημιφορτηγού σε χαράδρα στο κρατίδιο Τσατίσγκαρ της κεντρικής Ινδίας, ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα (20/05) η αστυνομία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην κοινότητα Μπαχμάνι, η οποία βρίσκεται 173 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ραϊπούρ, πρωτεύουσας του κρατιδίου Τσατίσγκαρ.

Σύμφωνα με τις αρχές, στο ημιφορτηγό επέβαιναν 25 εργάτες που επέστρεφαν στα σπίτια τους από δάσος όπου είχαν πάει για να μαζέψουν φύλλα λωτού, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρασκευή στριφτών τσιγάρων.

Σχεδόν 150.000 άνθρωποι σκοτώνονται κάθε χρόνο σε τροχαία στην Ινδία, όπου οι αρχές έχουν θέσει ως στόχο φέτος τη μείωση αυτού του αριθμού κατά 50%.

