Ινδία: Ένας νεκρός και τραυματίες από την κατάρρευση οροφής στο διεθνές αεροδρόμιο του Νέου Δελχί – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας νεκρός από την κατάρρευση οροφής στο διεθνές αεροδρόμιο του Νέου Δελχί στην Ινδία, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι NDTV.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι οι σφοδρές βροχοπτώσεις και οι άνεμοι προκάλεσαν σήμερα την κατάρρευση μιας οροφής στο κεντρικό αεροδρόμιο της ινδικής πρωτεύουσας, Νέο Δελχί, τραυματίζοντας τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, με τις αρχές να ακυρώνουν πτήσεις από έναν τερματικό σταθμό, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων, αλλά κι αναφορές των ΜΜΕ.

Ένα τμήμα του θόλου κατέρρευσε στο τμήμα των αναχωρήσεων στο τερματικό 1 του αεροδρομίου στο Νέο Δελχί στις πέντε το πρωί (τοπική ώρα), όπως ανέφερε μία ανακοίνωση του αεροδρομίου που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ.

«Έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης εργάζεται για την παροχή όλης της απαραίτητης βοήθειας, αλλά και ιατρικής συνδρομής σε αυτούς που την έχουν ανάγκη», ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

Hujan lebat dan angin kencang menyebabkan bumbung lapangan terbang utama di New Delhi runtuh hari ini. Video rakaman tular memaparkan air mencurah-curah dari bumbung yang runtuh menyebabkan jalan raya ditenggelami air dan kesesakan lalu lintas. Setakat ini, insiden itu… pic.twitter.com/ERQMBZx6af — SinarHarian (@SinarOnline) June 28, 2024

Roof collapses at Terminal 1, Indira Gandhi International Airport, New Delhi. 4 persons are reportedly injured, and many vehicles have been damaged.

Rescue operation was launched, and relief work is going on.#igiairport #Airport #delhirain pic.twitter.com/r8ANrFXFjO — Payal Mohindra (@payal_mohindra) June 28, 2024

The roof of a newly refurbished terminal building at #India’s New Delhi’s international airport partially collapsed in heavy rains early Friday, killing one person and injuring eight others, rescuers said according to AFP news agency. Images posted online showed vehicles crushed… pic.twitter.com/TbRCmMViTT — MDWLive! News (@MDWLiveFeed) June 28, 2024

Omg, today at #NewDelhi Airport,The contractor and officials involved should be punished. Wherever AAI is doing airport construction or revamp heavy corruption involved and sub standard design and material is used. ⁦⁦@auditaiofficial⁩ ⁦@AAI_Official⁩ pic.twitter.com/6IeJmw6nwn — PKB (@babu2577) June 28, 2024

Indian Capital New Delhi after the rains. pic.twitter.com/9pFYMxZK9f — Geopolitical Kid (@Geopoliticalkid) June 28, 2024

Visual from New Delhi railway station after heavy rainfall lashed city early hours on Friday pic.twitter.com/DPrSi5dDpm — Alok K N Mishra HT (@AlokKNMishra) June 28, 2024